"Александр Деев" Фото: t.me/dvtproc

Среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет. Судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино, прокуратура организовала проверку

На Сахалине грузопассажирское судно “Александр Деев” получило повреждение. Предположительно, оно столкнулось со льдиной, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Повреждение было получено при движении на переправе Ванино – Холмск. На борту находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят техническое состояние судна и действия экипажа.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области вертолет Ми-8 с 20 пассажирами потерпел крушение в Магаданской области. Есть погибшие и пострадавшие.

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