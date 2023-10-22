На Семинском перевале без вести пропал 43-летний мужчина
Поиски пропавших Фото: кадр сюжета "Бийского телевидения"
Мужчина пропал без вести почти месяц назад. Поисковики просят жителей Алтая обратить внимание на ориентировку и помочь с поисками
43-летний житель Горно-Алтайска Аскар Уаисов без вести пропал на Семинском перевале, сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Пропавший мужчина Фото: vk.com/sled_altay
По данным спасательного отряда, местонахождение мужчины неизвестно с 22 сентября.
В момент пропажи он был одет в черную куртку, черные штаны, безрукавку и кроссовки.
Жителей Алтая просят распространить информацию и помочь в поиске пропавшего человека.
Ранее пропавшую 31-летнюю жительницу Барнаула нашли мертвой. К убийству может быть причастен ее любовник.
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