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На Семинском перевале без вести пропал 43-летний мужчина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Поиски пропавших Фото: кадр сюжета "Бийского телевидения"

Мужчина пропал без вести почти месяц назад. Поисковики просят жителей Алтая обратить внимание на ориентировку и помочь с поисками

43-летний житель Горно-Алтайска Аскар Уаисов без вести пропал на Семинском перевале, сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

На Семинском перевале без вести пропал 43-летний мужчина

Пропавший мужчина Фото: vk.com/sled_altay

По данным спасательного отряда, местонахождение мужчины неизвестно с 22 сентября.

В момент пропажи он был одет в черную куртку, черные штаны, безрукавку и кроссовки.

Жителей Алтая просят распространить информацию и помочь в поиске пропавшего человека.

Ранее пропавшую 31-летнюю жительницу Барнаула нашли мертвой. К убийству может быть причастен ее любовник.

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