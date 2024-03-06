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На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел взрыв, есть пострадавшие

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Пострадавшие в результате взрыва получили ожоги разной степени. Сотрудников ТЭЦ эвакуировали из здания, на месте работают спасатели

В Туве на Шагонарской ТЭЦ 6 марта произошел взрыв. Предварительно, в результате ЧП пострадали не менее 14 человек, сообщает “АиФ-Красноярск”.

По данным местного МЧС, пожар и сильное задымление произошли в здании котельной. Пока не известно, что стало причиной взрыва. На месте работают спасатели, были эвакуированы 21 сотрудник ТЭЦ.

Уточняется, что подачу тепла восстановят сразу после устранения последствий взрыва.

Ранее сообщалось, что днем 5 марта в Барнауле загорелось здание на проспекте Энергетиков. Огонь охватил площадь 360 кв. м, люди вышли из горящего здания.

Взято отсюда

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