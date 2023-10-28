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На шахте в Караганде в результате аварии погибли 16 человек

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Шахта им. Костенко Фото: gov.kz

Глава государства уже поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией “АрселорМитталТемиртау”

В Казахстане в шахте имени Костенко в Караганде произошло ЧП. Предположительно, случился взрыв газометана. Погибли 16 человек, поиски 31 горняка еще продолжаются, сообщает акимат Карагандинской области.

Как пояснили в компании “Арселормиттал Темиртау”, которой принадлежит предприятие, на момент инцидента в шахте было 252 человека. 205 вывели на поверхность, из них 18 обратились за медицинской помощью.

“Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров”, – говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям, а также прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией “Арселормиттал Темиртау”.

Источник

город горняк
горняк22

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