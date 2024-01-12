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На шинном заводе в Барнауле рабочему прилетела в голову деталь. Он погиб на месте: что говорят в «Нортеке»

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Мужчине было 30 лет

На шинном заводе в Барнауле рабочему прилетела в голову деталь. Он погиб на месте: что говорят в «Нортеке»

На шинном заводе в Барнауле погиб 30-летний сотрудник. Об этом рассказал рабочий «Нортека» в паблике «Инцидент Барнаул».

— При испытании старого оборудования после ремонта разорвало пневмочасть сборочного станка. Вырвало деталь весом около 40 кг. Слесарь-ремонтник, стоявший рядом, погиб на месте до прибытия скорой. Деталь пролетела около 50 метров, попав в соседний цех вулканизации.

После этого на месте загорелся электродвигатель. Его потушили сотрудники до приезда пожарных. По словам очевидца, не пришла и заводская бригада. Подробнее о случившемся — по ссылке.

В пресс-службе краевого следкома NGS22.RU подтвердили факт гибели молодого рабочего. Сейчас проводится доследственная проверка.

— Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, изъята необходимая документация. В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку должностным лицам предприятия, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением правил охраны труда и безопасности на производстве, — пишет ведомство в телеграм-канале.

Корреспондент NGS22.RU дозвонилась представителю «Нортека».

— Я такие [темы] не комментирую, только руководство. Вопросы все официально задайте, может быть, начальство сочтет нужным ответить. Может быть, и согласятся на какую-то там аудиенцию.

Редакция отправила запрос на предприятие.

Взято Источник
12.01.2024

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