Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В МЧС рассказали подробности случившегося

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

Сегодня, десятого января, на шинном заводе в Барнауле случился пожар. Кадрами с места поделился очевидец в телеграм-канале «Инцидент Барнаул». Но, как уточнили в пресс-службе МЧС по региону, на момент съемки пожар уже потушили. На заводе загорелся электродвигатель. Его потушили до приезда пожарной бригады. Пострадавших нет.

— На место были направлены значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в телеграм-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве корреспонденту NGS22.RU рассказали, что сегодняшний пожар никак не связан с тем, что произошел на предприятии в конце 2022 года. Тогда полыхало четырехэтажное здание. Из огня пожарные спасли трех работников «Нортека».

— На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырехэтажном здании, шло распространение огня. Принято решение о наращивании группировки. К ликвидации привлекли 110 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд, — писала пресс-служба ведомства.

Огонь распространился на тысячу квадратных километров. Никто не погиб и не пострадал.

После инцидента цех даже продолжал функционировать, поскольку, по словам руководства «Нортека», часть оборудования сохранилась, писал «МК на Алтае». Кроме того, многие сотрудники завода находились в простое. Представители предприятия уверяли, что в это время все заводчане получали зарплату. Им выдавали две трети месячного оклада.

Взято Источник
10.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix