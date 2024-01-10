В МЧС рассказали подробности случившегося

Сегодня, десятого января, на шинном заводе в Барнауле случился пожар. Кадрами с места поделился очевидец в телеграм-канале «Инцидент Барнаул». Но, как уточнили в пресс-службе МЧС по региону, на момент съемки пожар уже потушили. На заводе загорелся электродвигатель. Его потушили до приезда пожарной бригады. Пострадавших нет.

— На место были направлены значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в телеграм-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве корреспонденту NGS22.RU рассказали, что сегодняшний пожар никак не связан с тем, что произошел на предприятии в конце 2022 года. Тогда полыхало четырехэтажное здание. Из огня пожарные спасли трех работников «Нортека».

— На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырехэтажном здании, шло распространение огня. Принято решение о наращивании группировки. К ликвидации привлекли 110 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд, — писала пресс-служба ведомства.

Огонь распространился на тысячу квадратных километров. Никто не погиб и не пострадал.

После инцидента цех даже продолжал функционировать, поскольку, по словам руководства «Нортека», часть оборудования сохранилась, писал «МК на Алтае». Кроме того, многие сотрудники завода находились в простое. Представители предприятия уверяли, что в это время все заводчане получали зарплату. Им выдавали две трети месячного оклада.

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10.01.2024