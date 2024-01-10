На сколько повысили взносы на капремонт многоквартирных домов в Алтайском крае?

Ранее в Минстрое объясняли, что повышение неизбежно, так как нехватка средств сдерживает темпы работ

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Взносы на капремонт увеличили в Алтайском крае с 1 января 2024 года. Соответствующее постановление 25 декабря 2023 года подписал губернатор Виктор Томенко. На сколько выросли платежи в регионе и как это повлияет на объем ремонтных работ, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

1

На сколько увеличили взносы на капремонт в многоквартирных домах в Алтайском крае?

Для собственников квартир, а также владельцев нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, платежи за капитальный ремонт повысили с января 2024 года на 14%, сообщает asfera.info. Однако итоговый размер в квитанции за “коммуналку”, как и прежде, будет зависеть от типа недвижимости.

Так, за капремонт кирпичных, монолитных, блочных и панельных домов до четырех этажей включительно за один “квадрат” вместо 9,92 рубля теперь придется платить по 11,32 рубля. В многоквартирных домах от пяти этажей и выше тариф за квадратный метр подняли с 8,92 до 10,18 рубля. Дороже всего обходится капремонт деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей: 12,49 рубля (в 2023 году оплата составляла 10,94 рубля за 1 кв. м).

2

Почему опять подняли тарифы на капремонт в Алтайском крае?

Тарифы поднимают ежегодно, и о том, что это вынужденная мера, в декабре 2023 года объяснял замминистра строительства и ЖКХ края Александр Котельников. На заседании Общественного совета при Минстрое он отмечал, что отремонтированных за один год домов могло быть значительно больше, однако все упирается в финансирование, которого не хватает.

“На сегодняшний день минимальный размер взноса не обеспечивает финансирования для выполнения капитального ремонта всего общего имущества в многоквартирных домах. Недостаток средств вынуждает муниципальные комиссии переносить сроки проведения дорогостоящих работ по капремонту на годы вперед. Единственным способом сокращения необеспеченности программы является систематическая индексация минимальных взносов на капитальный ремонт”, – говорил Александр Котельников.

Также на совещании тогда уточнили, что действующий в Алтайском крае размер взносов был одним из самых низких в Сибирском федеральном округе. Например, в 2023 году жители Красноярского края платили от 9,61 до 12,81 рубля в зависимости от конструктива дома, в Омской области действовал единый тариф – 11,84 рубля, а в Новосибирской области – 12,53 рубля.

3

Почему денег не хватает, если жители ежемесячно платят взносы за капремонт?

Капитальный ремонт – удовольствие затратное. Так, замена одного лифта в девятиэтажке составляет порядка 3,2 миллиона рублей, а срок эксплуатации в среднем – 25 лет. Однако многие действующие подъемники в многоэтажках региона значительно старше. В 2023 году удалось обновить только 155 из них.

Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, является сегодня одной из наиболее острых проблем в реализации программы капремонта. Так, в начале 2025 года, согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, в крае подлежат замене 1869 лифтов в 487 многоквартирных домах.

Установленный в регионе минимальный размер взноса не покрывает тот объем средств, который нужен для проведения ремонтных работ, объясняют в Минстрое Алтайского края. Это общая проблема для большинства многоквартирных домов и особенно для малоэтажных.

Некоторые жильцы, чтобы ускорить начало ремонта, самостоятельно увеличили минимальный размер ежемесячного взноса, установленного в регионе. Такое решение принято уже в 444 домах.

4

А сколько всего домов отремонтировали в Алтайском крае в 2023 году?

В рамках действия краевой программы в 2023 году отремонтировали 300 многоквартирных домов (МКД). В числе первоочередных работ жильцы, как правило, выбирают ремонт крыши, фасадов, замену лифтов.

Общая стоимость мероприятий, выполняемых Фондом капремонта, в 2023 году превысила 1,7 млрд рублей.

Справка. Всего в рамках краевой программы “Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края” на 2014-2043 годы планируется отремонтировать 8514 МКД общей площадью 27 млн кв. м, в которых проживает 948,6 тыс. человек.

город Горняк



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