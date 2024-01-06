В Минсоцзащиты рассказали о трех мерах поддержки, размер которых вырос

Фото: amic.ru

Сразу несколько региональных социальных выплат для семей с детьми увеличилось в Алтайском крае с 1 января. Об этом сообщает краевое Минсоцзащиты.

О том, какие выплаты повысили и каким будет их размер, – в материале amic.ru.

1

Региональный маткапитал

Напомним, региональный материнский капитал – это своего рода дополнение к федеральной программе. Его семья может получить при рождении третьего ребенка. В 2024 году сумма выплаты составит 83 850 рублей. В 2023-м было 80 238 – сумма увеличилась более чем на 3,5 тысячи рублей. 2

Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка

Эту выплату семьи получают до достижения ребенком трех лет. Важно: ее назначают не только на третьего, но и на последующих детей. Сумма увеличилась на 602 рубля. В 2023 году размер ежемесячной выплаты составит 13 975 рублей. 3

Ежемесячное пособие на ребенка

Эту выплату в 2024 году будут назначать в диапазоне от 224,25 до 1462,5 рубля. 4

Можно ли получать больше денег?

Да, в Минсоцзащиты напомнили, что к этим выплатам может применяться районный коэффициент. В зависимости от места жительства семьи он может составлять 15% или 25%.

новости горняк



Источник