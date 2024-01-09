На сколько вырастет стоимость воды и водоотведения в Барнауле в 2024 году?

Сильнее всего по кошелькам жителей краевой столицы ударят услуги водоотведения

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С 1 июля 2024 года жители Алтайского края начнут платить за коммунальные услуги по новым расценкам. Наибольший рост покажут тарифы на холодную воду и водоотведение, следует из документа, опубликованного на сайте ресурсоснабжающей организации “Барнаульский водоканал”.

На сколько вырастет стоимость холодной воды и водоотведения в Барнауле?

Стоимость холодной воды с 1 июля 2024 года для жителей Барнаула увеличится на 18,5%: с 26,6 рубля за куб. м до 31,52 рубля. Техническая вода подорожает на 3% – с 12,19 до 12,65 рубля. Но сильнее всего по кошельку ударят услуги водоотведения – рост составит 20%: с 23,30 рубля за куб. м до 27,96.

В денежном эквиваленте увеличение для семьи из трех человек составит 160,53 рубля в месяц, пояснили “Толку” в Барнаульском водоканале.

В ресурсоснабжающей организации объяснили рост тарифов необходимостью модернизации системы водоснабжения и водоотведения краевой столицы и пригорода. Компания запланировала масштабные работы, которые позволят “существенно улучшить коммунальную инфраструктуру”.

Еще раз отметим: речь идет лишь о повышении тарифов на услуги барнаульского водоканала – в общей квитанции платежи компании составляют порядка 14% от общей суммы. Остальное – горячая вода, электро- и теплоэнергия, газ, твердое топливо при наличии печного отопления, водоотведение, обращение с ТКО.

Почитать о том, на сколько изменится стоимость остальных тарифов с 1 июля 2024 года в Алтайском крае, можно в материале по ссылке ниже.

горняк



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