На сколько вырастут пенсии в России в 2024 году?

Повысятся не только пенсии, но и возраст, когда по закону можно уйти на заслуженный отдых

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года в России проиндексируют на 7,5%. В итоге размер фиксированной выплаты к страховой пенсии поднимется с 7915 до 8134 рублей. Кроме этого, вырастет и индивидуальный пенсионный коэффициент, который напрямую зависит от размера страховых взносов, уплаченных работодателем. Он составит 133 рубля вместо прежних 129.

Пенсии федеральным льготникам поднимут на 7,5% с 1 февраля. Повысят на 7,5% и социальные пенсии, однако это произойдет только с 1 апреля, сообщает nashgorod.ru.

Пенсии пенсионеров, которые продолжают свою трудовую деятельность, до трех баллов проиндексируют с 1 августа. Не оставят без внимания и военных пенсионеров: у них выплаты вырастут на 4,5% с 1 октября. Произойдет это за счет увеличения денежного довольствия, пишет ura.news.

Напомним, что в 2024 году повысится и пенсионный возраст. Женщины на заслуженный отдых смогут выйти в 58 лет, а мужчины – в 63 года.

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