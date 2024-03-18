Так власти хотят решить проблему дефицита кадров. И вот что им на это ответили сами врачи

18 марта 2024, 09:00108Написать комментарий

К работе врачом скорой хотят допустить медиков без профильной специализации. Так чиновники хотят решить проблему кадрового дефицита в отрасли. Соответствующий приказ разрабатывает Минтруд России: проект уже опубликован на портале правовых документов.

В пояснительной записке к приказу уточняется, что число врачей скорой медицинской помощи (СМП) с 2014 по 2022 год снизилось на треть: с 13 978 человек до 9634.

Чтобы компенсировать нехватку сотрудников, власти предлагают привлекать к работе в скорой медицинской помощи врачей, окончивших программы «лечебное дело» или «педиатрия». Больше не будут требовать обучение в ординатуре по специальности «скорая медицинская помощь» или профессиональную переподготовку, которые ранее требовались для работы в составе бригад.

Поможет ли эта инициатива решить проблему дефицита кадров? Не упадет ли качество скорой медицинской помощи? И почему фельдшеров скорой постоянно не хватает? MSK1.RU обсудил эти вопросы с самими медиками и экспертами.

Запредельные нагрузки при низких зарплатах

Врачи скорой помощи «уже давным-давно запредельно загружены», признает бывший фельдшер и председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. Принимать больше вызовов врачи просто не могут из-за переработок и усталости.

По данным Белякова, бригад скорой помощи в Москве гораздо меньше, чем заявляют власти: около 700 при необходимых 1000. За последний год уволились около 30% водителей СМП, и вся нагрузка легла на оставшихся. Наиболее тревожная ситуация складывается за городом — там общепрофильных бригад скорой почти нет.

— В сельской местности мы практически не видим врачебных бригад, хотя там они должны быть. Чаще всего бригады укомплектованы одним фельдшером. Это серьезная проблема, — отметил в разговоре с MSK1.RU сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

Еще одна существенная проблема — низкие зарплаты. По словам опрошенных MSK1.RU врачей, в среднем по России фельдшеры получают около 35–45 тысяч рублей. В столице, конечно, платят больше — иногда и до 100 тысяч. Тем не менее врачи уходят из бригад скорых и в столице, что сказывается на пациентах.

— Я не хочу работать на скорой, потому что меня поставят одну, а реанимация в одиночку неэффективна. И в принципе, когда экстренная ситуация, одному очень тяжело. Из-за этого многие не идут работать в бригады, — объяснила MSK1.RU Света Л., работавшая медсестрой в скорой помощи.

Образование никому не нужно?

Раньше в бригаде скорой мог работать любой человек, получивший медицинское образование. Но потом появились ограничения: студентам для работы в СМП нужно было сначала окончить ординатуру по специальности «скорая медицинская помощь», рассказал Дмитрий Беляков.

— Раньше образование не играло роли: если человек медик, он может работать на скорой. Потом появились всякие ограничения, сертификаты и допуски. Это всё просто игры депутатов и чиновников, — сказал он.

По словам источника MSK1.RU, который тоже долгое время работал фельдшером скорой, на самом деле профильное образование не нужно и по сей день. В регионах фельдшерами работают врачи без профильной специализации, студенты и выпускники медицинских вузов. Помощь им оказывают, например, обычные терапевты с шестилетним опытом работы.

— Может быть, пару человек у нас было, кто реально после шести лет обучения еще два года учился в ординатуре на врача СМП. Но в основном работают выпускники университетов или узкие специалисты, которые встречают там пенсию, — объяснил наш собеседник.

— У меня на подстанции такое было: одна хирургом проработала 30 лет, другой — педиатром 30 лет. Просто решили поменять картинку, — добавил он в разговоре с MSK1.RU.

Качество не изменится?

По мнению бывшей медсестры скорой Светы Л., новый приказ Минтруда не повлияет на качество оказания скорой помощи. На специалитете студентов учат основам экстренной помощи и рассказывают о нужных препаратах.

— Если врач оканчивает «лечебное дело» и не идет в ординатуру, он сможет работать на скорой, потому что в курсе обучения есть скорая медицинская помощь. В этом нет ничего плохого, потому что на скорой ты не ведешь пациента, тебе нужно экстренно оказать помощь. У тебя есть определенные инструменты и лекарства, — объяснила она.

Андрей Коновал подчеркнул, что профессионализм нарабатывается уже во время работы в скорой помощи.

— Это [приказ Минтруда] хуже, чем если бы была ординатура. Но в условиях дефицита кадров хуже не станет. Потому что хотя бы появится врач, который должен ездить с фельдшером, — считает он.

«Первичное звено тоже задыхается»

Предложение Минтруда не решит проблему нехватки кадров в отрасли, считают медики. Потому что корень ее не в том, что люди не идут учиться на врачей скорой, — а в огромной нагрузке и низкой оплате труда.

— Министры думают, что проблема дефицита кадров на скорой заключается в том, что никто просто не учится в ординатуре на скорую помощь. И, соответственно, не имея профильного образования, не идет туда работать. Чиновники думают, что приказ выпустят и дефицит по всей стране решится? Просто люди ни разу в жизни не работали в медицине, — говорит источник MSK1.RU.

Андрей Коновал тоже считает, что инициатива, может, и «разожмет» ситуацию, но полностью решить проблему не получится.

— У нас не только на скорой помощи недостаточно кадров. У нас в принципе нехватка врачей в стране, и как раз по тем специальностям, которые хотят облегчить. Первичное звено тоже задыхается. Может быть, чуть-чуть больше врачебных бригад появится. Но я оцениваю возможность такого роста очень незначительной, — объяснил эксперт.

Коновал напомнил, что во времена пандемии COVID-19 власти обязали почти весь медперсонал пройти 36-часовые дистанционные курсы — скорее с формально-юридической точки зрения — чтобы направить врачей на работу в ковидные госпитали.

Корреспондент MSK1.RU направила официальные запросы в пресс-службы Минтруда, Минздрава и столичного депздрава, чтобы узнать, как будет реализован этот приказ.

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18.03.2024