Следком России Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

День образования Следственного комитета России отмечается 15 января. По случаю этой даты мы собрали подборку красивых поздравлений сотрудникам СКР в стихах, прозе и СМС

15 января 2011 года вступил в силу закон “О Следственном комитете Российской Федерации”. Это стало поводом для появления профессионального праздника – Дня образования Следственного комитета. При этом напомним, что в России есть отдельный праздник – День сотрудников органов следствия РФ – который отмечается 25 июля.

Поздравления с Днем следкома 2024 в стихах

Вы стоите на страже закона,

Выбрав правильный жизненный путь.

На плечах ваших сильных погоны

Нам о чести забыть не дают.

Будет пойман матерый преступник,

Не скрыть правды ушлым врунам.

Вы закона уверенный спутник,

Мы порядком обязаны вам.

Я сегодня хочу вас поздравить,

И от сердца всего пожелать

Не сдаваться житейским невзгодам,

И всегда и во всем процветать!

Сегодня мы шлем поздравление это —

Сотрудникам следственного комитета:

Желаем всяческих наград,

А на погоны — звездопад,

Любви тележку — в каждый дом

И материальных благ при том!

А главное — желаем всем

Иметь здоровье без проблем!

Равных в силе и смекалке

Вам, я знаю, точно нет.

С праздником всех поздравляю,

Следственный наш комитет.

Служба пусть успешной будет,

Звания пускай растут,

Ну а дома пусть с любовью,

Пониманием вас ждут.

Крепкого вам всем здоровья,

Не сдаваться, не хандрить

И на благо всей России

Верно, преданно служить.

Следователи. СК РФ Фото: krasnodar-sochi.ru

Поздравления с Днем Следственного комитета в прозе

Поздравляю с Днем образования Следственного комитета России и хочу пожелать уверенных дорог к успеху, ключа к разгадке любой тайны, нужной информации под рукой и огромных возможностей в каждом деле.

Желаю успеха в любом следствии. Желаю, чтобы ваша интуиция помогала решить любой самый запутанный криминальный ребус. Пускай на вопросы всегда находятся ответы, справедливость всегда карает противоправие, а преступности не будет места в нашем государстве. Желаю благополучия и прекрасного здоровья. С Днем образования Следственного комитета!

Желаю, чтобы следствие и дознание стало неотъемлемой частью на пути к высотам. Пусть оказывает поддержку и непосильную помощь в делах. Желаю добиться колоссальных успехов на этом поприще и не останавливаться на достигнутых результатах. С праздником!

Следственный комитет Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Поздравления с Днем следкома в СМС

Без следователей — никуда.

Пожелаем вам терпения,

А в работе уважения!

Следственный весь комитет

С праздником я поздравляю,

Следакам всем нашим силы

И здоровья пожелаю.

Низкий вам поклон за доблесть,

За старания и талант,

Каждый — в деле своем гуру,

Настоящий бриллиант.

Пусть Следственный комитет

Будет всегда независим!

Желаю успехов, побед

И полных мужества миссий!

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Взято отсюда