Следком России Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
День образования Следственного комитета России отмечается 15 января. По случаю этой даты мы собрали подборку красивых поздравлений сотрудникам СКР в стихах, прозе и СМС
15 января 2011 года вступил в силу закон “О Следственном комитете Российской Федерации”. Это стало поводом для появления профессионального праздника – Дня образования Следственного комитета. При этом напомним, что в России есть отдельный праздник – День сотрудников органов следствия РФ – который отмечается 25 июля.
Поздравления с Днем следкома 2024 в стихах
Вы стоите на страже закона,
Выбрав правильный жизненный путь.
На плечах ваших сильных погоны
Нам о чести забыть не дают.
Будет пойман матерый преступник,
Не скрыть правды ушлым врунам.
Вы закона уверенный спутник,
Мы порядком обязаны вам.
Я сегодня хочу вас поздравить,
И от сердца всего пожелать
Не сдаваться житейским невзгодам,
И всегда и во всем процветать!
Сегодня мы шлем поздравление это —
Сотрудникам следственного комитета:
Желаем всяческих наград,
А на погоны — звездопад,
Любви тележку — в каждый дом
И материальных благ при том!
А главное — желаем всем
Иметь здоровье без проблем!
Равных в силе и смекалке
Вам, я знаю, точно нет.
С праздником всех поздравляю,
Следственный наш комитет.
Служба пусть успешной будет,
Звания пускай растут,
Ну а дома пусть с любовью,
Пониманием вас ждут.
Крепкого вам всем здоровья,
Не сдаваться, не хандрить
И на благо всей России
Верно, преданно служить.
Следователи. СК РФ Фото: krasnodar-sochi.ru
Поздравления с Днем Следственного комитета в прозе
Поздравляю с Днем образования Следственного комитета России и хочу пожелать уверенных дорог к успеху, ключа к разгадке любой тайны, нужной информации под рукой и огромных возможностей в каждом деле.
Желаю успеха в любом следствии. Желаю, чтобы ваша интуиция помогала решить любой самый запутанный криминальный ребус. Пускай на вопросы всегда находятся ответы, справедливость всегда карает противоправие, а преступности не будет места в нашем государстве. Желаю благополучия и прекрасного здоровья. С Днем образования Следственного комитета!
Желаю, чтобы следствие и дознание стало неотъемлемой частью на пути к высотам. Пусть оказывает поддержку и непосильную помощь в делах. Желаю добиться колоссальных успехов на этом поприще и не останавливаться на достигнутых результатах. С праздником!
Следственный комитет Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Поздравления с Днем следкома в СМС
Без следователей — никуда.
Пожелаем вам терпения,
А в работе уважения!
Следственный весь комитет
С праздником я поздравляю,
Следакам всем нашим силы
И здоровья пожелаю.
Низкий вам поклон за доблесть,
За старания и талант,
Каждый — в деле своем гуру,
Настоящий бриллиант.
Пусть Следственный комитет
Будет всегда независим!
Желаю успехов, побед
И полных мужества миссий!
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