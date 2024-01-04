Причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН рассказали, что на Солнце произошла сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла, но при этом на Земле она не должна вызвать каких-либо явлений, сообщает РИА Новости.

“Вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в 2 раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0. Занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, но в мировых каталогах, которые ведутся по всемирному времени, она будет маркирована 2023-м годом.

По словам ученых причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен. Предугадать вспышку было невозможно, потому что область, в которой произошел взрыв, еще вчера находилась на обратной стороне Солнца, и была невидима для земных приборов. Сотрудники лаборатории не исключают, что серия взрывов может повториться в ближайшие дни.

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