реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

На Солнце впервые за почти 10 лет зафиксировали две мощные вспышки подряд

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На Солнце впервые за почти 10 лет зафиксировали две мощные вспышки подряд

Солнце. Свет. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

По предварительным данным, выброшенные во время вспышки плазменные облака пройдут мимо Земли, однако на довольно близком расстоянии

22 февраля на Солнце заметили две сильнейшие вспышки, сообщает РИА Новости.

“Две вспышки высшего балла X произошло на Солнце. Максимум первой зарегистрирован ночью в 02.17 по московскому времени. Второй взрыв произошел между 9 и 10 утра и продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени”, – отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам руководителя лаборатории профессора Сергея Богачева, до этого два мощнейших взрыва подряд на Солнце фиксировали еще в сентябре 2017 года. Такие явления редки, поскольку на каждую вспышку нужно много солнечной энергии, поэтому, обычно, требуется много времени для ее пополнения.

“Тот факт, что звезда способна выдать два столь мощных взрыва подряд, говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности”, – объяснил специалист.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые могут влиять на работу энергосистем. Однако если вспышка случилась далеко от линии Солнце-Земля, влияния на планету она не окажет.

Ранее ученые предупредили о затяжной магнитной буре. По прогнозам специалистов, солнечная активность ожидается в первой половине марта.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
До -26 и северный ветер. О погоде в Алтайском крае 16 февраля

До -26 и северный ветер. О погоде в Алтайском крае 16 февраля

На дорогах местами гололедица Рассвет зимой / Фото: unsplash.com Морозный…

Узнать больше
Прижмут морозы и подует ветер: о погоде в Алтайском крае на 14 февраля

Прижмут морозы и подует ветер: о погоде в Алтайском крае на 14 февраля

Резкое похолодание и порывистый ветер обещают синоптики жителям региона В…

Узнать больше
Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

Глава МИД Украины Кулеба: ЕС поставит Киеву 170 тысяч снарядов…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp