Солнце. Свет. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

По предварительным данным, выброшенные во время вспышки плазменные облака пройдут мимо Земли, однако на довольно близком расстоянии

22 февраля на Солнце заметили две сильнейшие вспышки, сообщает РИА Новости.

“Две вспышки высшего балла X произошло на Солнце. Максимум первой зарегистрирован ночью в 02.17 по московскому времени. Второй взрыв произошел между 9 и 10 утра и продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени”, – отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам руководителя лаборатории профессора Сергея Богачева, до этого два мощнейших взрыва подряд на Солнце фиксировали еще в сентябре 2017 года. Такие явления редки, поскольку на каждую вспышку нужно много солнечной энергии, поэтому, обычно, требуется много времени для ее пополнения.

“Тот факт, что звезда способна выдать два столь мощных взрыва подряд, говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности”, – объяснил специалист.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые могут влиять на работу энергосистем. Однако если вспышка случилась далеко от линии Солнце-Земля, влияния на планету она не окажет.

Ранее ученые предупредили о затяжной магнитной буре. По прогнозам специалистов, солнечная активность ожидается в первой половине марта.

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