реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На Солнце зафиксировали сильную 13-минутную вспышку

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На Солнце зафиксировали сильную 13-минутную вспышку

Солнце. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

10 марта ожидается благоприятная магнитная обстановка, несмотря на мощную солнечную вспышку, которая произошла накануне

Ночью 9 марта на Солнце произошла сильная вспышка высокого класса М, сообщил ТАСС.

Продолжительность вспышки составила 13 минут. По данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 по шкале из пяти показателей, где R1 означает слабое влияние, а R5 – экстремальное.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при определенных условиях, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

По данным Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi: как выглядят и чем занимаются дочки российских звезд

Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi:…

Думаете, им помогли знаменитые фамилии? 9 марта 2024, 18:00147Написать комментарий…

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила завязать с концертами

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила…

Этим летом у нее будет «итоговое» выступление 9 марта 2024,…

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер Семен Трескунов просит о помощи

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер…

У себя в соцсетях он опубликовал подробное резюме 9 марта…

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что мы любим Гагарина?

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что…

10 малоизвестных фактов о первом космонавте 10 марта 2024, 00:0937Написать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp