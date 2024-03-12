На Старом мосту в Барнауле запустили реверсивное движение

Дорожники меняют светильники, которые освещают проезжую часть

Старый мост в Барнауле / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

На въезде в Барнаул временно изменили схему движения по Старому мосту, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

12 марта с 9 до 11 утра дорожники перекрыли одну из полос, чтобы заменить неисправные светильники на линии освещения.

В это время проезд осуществляется в реверсивном режиме. Движение на участке регулируют сотрудники подрядной организации.

Ранее в Минтрансе региона сообщили, что Панкрушихинском районе до конца 2025 года построят путепровод за 833 млн рублей.

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