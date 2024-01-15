Фура встала на Старом мосту Фото: t.me/incident22

Вероятно, фура встала из-за того, что проезда нет. Местные жители возмущаются в комментариях к публикации и просят восстановить ворота перед въездом на мост

В Барнауле на Старом мосту встала фура. Из-за нее начинает образовываться пробка, сообщает Telegram-канал “Инцидент Барнаул” со ссылкой на слова участника сообщества.

На видео, опубликованном в канале, видно, что фура включила “аварийку”. Подробности происшествия пока не уточняются.

В комментариях недоумевают, как туда попала фура. Подписчики канала отмечают, что перед въездом на Старый мост стоит восстановить ворота, сделать ограничитель и поставить баннеры с оповещением о том, что проезда для грузовиков нет. Также водителей за такое предложили штрафовать.

Подобные инциденты уже происходили ранее. Так, днем 5 января фура перегородила дорогу на Старом мосту, пытаясь развернуться на участке. Пробка образовалась в обе стороны.

Взято отсюда