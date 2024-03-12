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На Старом мосту в Барнауле меняют освещение

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На Старом мосту в Барнауле меняют освещение

В связи с работами ограничено движение транспорта.

Источник фото: Министерство транспорта Алтайского края

12 марта с 9:00 до 11:00 на совмещенном (Старом) мосту через Обь в Барнауле проходят работы по замене неисправного освещения. В связи с этим, движение на въезде в город осуществляется в реверсивном режиме, сообщает Минтранс .

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Алтай», дорожникам предстоит заменить светильники на линии освещения автодорожной части моста. Для этого частично перекрыли одну из полос, регулируют движение на участке сотрудники подрядной организации.

Взято отсюда.

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