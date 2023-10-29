На СВО погиб 22-летний боец из Горного Алтая
Уроженец села Кызыл-Таш заключил контракт в июне 2023 года
Фото: unsplash.com
22-летний житель Республики Алтай Амат Акчинов погиб в ходе спецоперации, сообщила глава Совета солдатских матерей Кош-Агачского района Жанара Самегова-Турлубекова.
В июне он заключил контракт и отправился на СВО, а 2 сентября погиб.
“Мы снова потеряли еще одного нашего героя. У Амата остались родители, младшие братья и сестры. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Амата, эту горечь потери не унять никогда”, – говорится в сообщении.
В последний путь бойца проводят 29 октября в родном селе селе Кызыл-Таш.
новости Локтевский
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