С начала года в районе Телецкого озера не перестают бушевать ветра

Ледяные скульптуры образовались в результате ударов волны о скалистый берег Телецкого озера. Фотографии опубликовал Алтайский биосферный заповедник. Авторы снимков — сотрудники заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко — написали, что ледяные глыбы появились в результате природных процессов.

— Начало 2024 года на заповедных берегах запомнилось неистовыми ветрами, стихавшими лишь на несколько пасмурных дней. После каждого удара волны о скалистый берег в воздух вздымаются бесчисленные капли воды, которые попадая на охлажденные поверхности, образуют ледяную глазурь. Так, в череде циклов замерзания и оттаивания формируется причудливый парк ледяных скульптур на берегу Телецкого озера.

— Стихия не только разрушает, но и созидает, — пишут авторы снимков Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

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09.01.2024