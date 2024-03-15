На Телецком озере тронулся лед

Это случилось в районе села Яйлю — намного раньше, чем ожидали сотрудники Алтайского заповедника

Телецкое озеро / Фото: Александр Лотов / Алтайский биосферный заповедник

На Телецком озере в районе села Яйлю тронулся лед, сообщили на странице Алтайского заповедника, расположенного в Горном Алтае.

“Казалось, лед возле села Яйлю на Телецком озере будет еще долго. Но теплая погода и южный ветер “верховка” сделали свое дело. Через два-три часа ветер отгонит и этот лед, здесь будет уже чистое озеро”, – говорится в сообщении от 14 марта.

В начале прошлого года на Телецком запечатлели снежуру – редкое явление, при котором снег смешивается с водой и напоминает намокшую вату.

Горняк22



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