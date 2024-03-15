реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На Телецком озере тронулся лед

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Это случилось в районе села Яйлю — намного раньше, чем ожидали сотрудники Алтайского заповедника

На Телецком озере тронулся лед

Телецкое озеро / Фото: Александр Лотов / Алтайский биосферный заповедник

На Телецком озере в районе села Яйлю тронулся лед, сообщили на странице Алтайского заповедника, расположенного в Горном Алтае.

“Казалось, лед возле села Яйлю на Телецком озере будет еще долго. Но теплая погода и южный ветер “верховка” сделали свое дело. Через два-три часа ветер отгонит и этот лед, здесь будет уже чистое озеро”, – говорится в сообщении от 14 марта.

В начале прошлого года на Телецком запечатлели снежуру – редкое явление, при котором снег смешивается с водой и напоминает намокшую вату.

Горняк22

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Снежная и скользкая погода пришла в Алтайский край 15 марта

Снежная и скользкая погода пришла в Алтайский край 15…

Лед в барнаульских дворах Фото: Витали Барабаш В ночное время…

Что ни в коем случае нельзя делать на Федота Ветроноса. Народные приметы на 15 марта

Что ни в коем случае нельзя делать на Федота…

Метель и штормовой ветер в Барнауле Фото: Виталий Барабаш В…

55-летний ретрокабриолет Cadillac DeVille продают в Бийске за 3,7…

Размер и пропорции этого Cadillac впечатляют: его длина составляет 5,7…

В Алтайском крае ночью обчистили закрытый детский лагерь

В Алтайском крае ночью обчистили закрытый детский лагерь

Кража в детском лагере Фото: МВД Медиа Местные жители вынесли…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp