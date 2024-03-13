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На Телецком озере запечатлели последний лед, разделенный на множество частей

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Лед на Золотом озере начинает темнеть, когда устанавливается теплая погода. Это значит, что скоро водоем избавится от ледяной корки

В Алтайском биосферном заповеднике запечатлели уходящий лед на Телецком озере. Водоем почти оттаял под воздействием весеннего тепла, сообщают в группе заповедника в соцсети “ВКонтакте”.

Ледяной панцирь постепенно ослабевает, и он ломается на множество маленьких льдин.

Напомним, что ранее на Телецком озере запечатлели весеннее таяние льда. Тогда кромки льда остановились в двух километрах от поселка Яйлю. Несмотря на дневную оттепель, ночью лед подмерзал, что помогало ему держаться дольше.

Взято отсюда

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