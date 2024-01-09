Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На территории Алтайского края действует штормовой прогноз

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На территории Алтайского края действует штормовой прогноз

По данным краевого МЧС, сегодня в регионе ожидается усиление ветра, снегопады, а в некоторых районах пойдёт дождь, к вечеру – похолодание.

Ветер до 23 метров в секунду, с порывами до 28, метель и мокрый снег. Высока вероятность обрыва линий электропередач и короткие замыкания проводов в частном секторе. В городах возможны сход льда и снега с крыш, падение сосулек, веток, деревьев и слабо закреплённых конструкций. На трассах, по-прежнему, высокий риск дорожно-транспортных происшествий из-за снежных заносов, гололедицы и плохой видимости. Наиболее опасная обстановка на федеральных трассах А-322, Р-256, и местных дорогах в Заринском, Змеиногорском, Ельцовском, Кытмановском, Смоленском и Чарышском районах. Ночью было перекрыто движение на участках дорог К-03 Змеиногорск-Рубцовск, К-09 от села Курья до границы с Казахстаном, и К-08 от села Подойниково в Панкрушихинском районе до райцентра Хабары. Сейчас они открыты, но в течение дня возможна отмена автобусных рейсов и новые перекрытия дорог. Госавтоинспекция просит водителей по возможности отложить дальние поездки.

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости горного алтая в контакте ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Метеостанции Алтайского края не фиксировали молнии минувшей ночью

09.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле временно отключили несколько светофоров

09.01.2024

 Новости Барнаул

«Лаборатория безопасности» на страже безопасности дорожного движения

09.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

09.01.2024

 Новости Барнаул

На территории Алтайского края действует штормовой прогноз

09.01.2024

 Новости Барнаул

Что известно о взрыве на ж/д путях под Нижним Тагилом

09.01.2024

 Новости Барнаул

В Киргизии задержали «наследившего» в Алтайском крае опасного преступника

09.01.2024

 Новости Барнаул

Какие резонансные события произошли в Алтайском крае на Новогодних каникулах

09.01.2024

 Новости Барнаул

В Норильске самолет со 169 пассажирами выкатился за пределы полосы при посадке

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix