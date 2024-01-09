На территории Алтайского края действует штормовой прогноз

По данным краевого МЧС, сегодня в регионе ожидается усиление ветра, снегопады, а в некоторых районах пойдёт дождь, к вечеру – похолодание.

Ветер до 23 метров в секунду, с порывами до 28, метель и мокрый снег. Высока вероятность обрыва линий электропередач и короткие замыкания проводов в частном секторе. В городах возможны сход льда и снега с крыш, падение сосулек, веток, деревьев и слабо закреплённых конструкций. На трассах, по-прежнему, высокий риск дорожно-транспортных происшествий из-за снежных заносов, гололедицы и плохой видимости. Наиболее опасная обстановка на федеральных трассах А-322, Р-256, и местных дорогах в Заринском, Змеиногорском, Ельцовском, Кытмановском, Смоленском и Чарышском районах. Ночью было перекрыто движение на участках дорог К-03 Змеиногорск-Рубцовск, К-09 от села Курья до границы с Казахстаном, и К-08 от села Подойниково в Панкрушихинском районе до райцентра Хабары. Сейчас они открыты, но в течение дня возможна отмена автобусных рейсов и новые перекрытия дорог. Госавтоинспекция просит водителей по возможности отложить дальние поездки.

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

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