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На территории г. Барнаула отмечается высокая заболеваемость ОРВИ

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На территории г. Барнаула отмечается высокая заболеваемость ОРВИ

На сегодня на территории г. Барнаула отмечается высокая заболеваемость ОРВИ, в связи с чем резко возросла нагрузка на службу скорой медицинской помощи. За последние сутки число вызовов составило 1387, среди которых вызовы к пациентам с ОРВИ – 396, из которых направлены на госпитализацию с тяжелым течением ОРВИ только 25 (6,3%). Большая часть вызовов приходится на пациентов, болеющих ОРВИ первый или второй день, с субфебрильной температурой (37-38 градусов), которым не требуется скорая медицинская помощь.

В случае, если вы болеете ОРВИ и вам необходима помощь, то для назначения лечения, получения больничного листа необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства.

При возникновении вопросов, в нерабочие часы поликлиники, вы можете позвонить в Единую диспетчерскую службу Алтайского края по приему вызовов скорой медицинской помощи КГБУЗ «ССМП, г. Барнаул», которая имеет в своем составе группу старших врачей-консультантов, готовых 24 часа в сутки оказать консультативную помощь по следующим вопросам:

-как снизить температуру при ОРВИ;

-как снизить артериальное давление;

-как оказать первую помощь или самопомощь при ожоге, травме;

-в какую поликлинику обратиться за помощью.

В случае необходимости старший врач направит бригаду СМП. Воспользоваться помощью врача-консультанта вы можете по телефону: 63-22-22

Взято отсюда.

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