На том же месте: бийские подростки получили травмы, катаясь на “плюшке” с горы

Один из ребят еще не до конца оправился после прошлого серьезного падения с тюбинга

По информации СК России по АЛтайскому краю, 2 января 2024 года два несовершеннолетних бийчанина 10-ти и 15-ти лет проводили время в городском лесу, катаясь на надувных тюбингах.

– При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, – сообщает Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ. – По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации зарегистрирована доследственная проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Немногим ранее, 28 декабря 2023 года старший из подростков на том же месте при катании со склона получил тяжкий вред здоровью.

По данному факту следователями продолжается проведение доследственной проверки о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Следователями СК устанавливаются обстоятельств произошедшего, проводится необходимый комплекс следственных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы СК по Алтайскому краю в очередной раз обращаются к родителям несовершеннолетних следить за времяпровождением своих детей. Во избежание несчастных случаев несовершеннолетние должны кататься только в установленных для этого местах.

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Взято отсюда