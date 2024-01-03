Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На том же месте: бийские подростки получили травмы, катаясь на “плюшке” с горы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На том же месте: бийские подростки получили травмы, катаясь на "плюшке" с горы

Один из ребят еще не до конца оправился после прошлого серьезного падения с тюбинга

По информации СК России по АЛтайскому краю, 2 января 2024 года два несовершеннолетних бийчанина 10-ти и 15-ти лет проводили время в городском лесу, катаясь на надувных тюбингах. 

– При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, – сообщает Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ. –  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации зарегистрирована доследственная проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Немногим ранее, 28 декабря 2023 года старший из подростков на том же месте при катании со склона получил тяжкий вред здоровью.

По данному факту следователями продолжается проведение доследственной проверки о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Следователями СК устанавливаются обстоятельств произошедшего, проводится необходимый комплекс следственных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы СК по Алтайскому краю в очередной раз обращаются к родителям несовершеннолетних следить за времяпровождением своих детей. Во избежание несчастных случаев несовершеннолетние должны кататься только в установленных для этого местах.

точный прогноз погоды , погода сейчас ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Токаев заявил, что с Луны видна невозможность решать проблемы в мире без России

03.01.2024

 Интересное

Участок трассы А-322 закрыли в Алтайском крае из-за непогоды

03.01.2024

 Интересное

Баскетболист из клуба “Барнаул” пропал в Красноярске перед Новым годом

03.01.2024

 Интересное

Морозы до -30 градусов скуют Алтайский край в самое ближайшее время

03.01.2024

 Интересное

Алтайские дорожники показали на карте все стоянки для транспорта на время непогоды

03.01.2024

 Интересное

Барнаулец помог “Каролине Харрикейнз” выиграть у “Нью-Йорк Рейнджерс”

03.01.2024

 Интересное

Участок трассы А-322 в Алтайском крае вновь доступен для транспорта

03.01.2024

 Интересное

Яйца на Алтае подорожали не больше всего по стране, но и не меньше всего

03.01.2024

 Интересное

“Холоп” побил “Чебурашку”. Вторая часть комедии обновила рекорд в первый день проката

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix