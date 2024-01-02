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На трассах Алтайского края ограничили движение автотранспорта

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На трассах Алтайского края ограничили движение автотранспорта

Перекрытие трасс. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Временное ограничение движения на трассах Алтайского края связано с ухудшением погодных условий на территории всего региона

По данным Алтайавтодора с 21.30 по местному времени введено ограничение для всех видов транспорта на дороге регионального значения К-03 “Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области” на участке от Змеиногорска до Рубцовска.

Причиной ограничения движения стал порывистый ветер до 20 м/с, отсутствие видимости, метель и высокий риск возникновения ДТП.

ГУ МЧС по Алтайскому краю призвало жителей региона следить за информацией о состоянии дорог. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

Взято отсюда

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