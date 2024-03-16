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На трассе Бийск-Барнаул ограничено движение для грузовиков и автобусов

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На трассе Бийск-Барнаул ограничено движение для грузовиков и автобусов

В регионе объявлено штормовое предупреждение

В Алтайском крае в связи с ухудшением погодных и дорожных условий ограничено движение на трассе, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское”.

Так, в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий 16 марта с 20 часов 30 минут ограничено движение для грузового транспорта и автобусов на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» на участке от Бийска до Барнаула.

Спецтехника и дорожники обеспечивают очистку трасс от снега. Водителей просят учесть информацию и воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Для большегрузного транспорта на период непогоды подготовлено 14 стоянок.

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Взято отсюда

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