В регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия

16 марта в Алтайском крае на трассе Бийск-Барнаул пассажирский автобус слетел в кювет, сообщает в ТГ-канале Barnaul22.

По словам автомобилистов, на трассе плохая видимость, сильный ветер и гололед.

По информации полиции Алтайского края, 56-летний водитель-мужчина управляя пассажирским автобусом «Сетра», при движении со стороны Барнаула в направлении Бийска не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

В результате происшествия пострадавших нет. По имеющейся информации, в автобусе находилась экскурсионная группа, которая была доставлена другим автобусом в село Первомайское Бийского района.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествия уточняются.

Отметим, что в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

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Взято отсюда