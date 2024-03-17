В регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия
16 марта в Алтайском крае на трассе Бийск-Барнаул пассажирский автобус слетел в кювет, сообщает в ТГ-канале Barnaul22.
По словам автомобилистов, на трассе плохая видимость, сильный ветер и гололед.
По информации полиции Алтайского края, 56-летний водитель-мужчина управляя пассажирским автобусом «Сетра», при движении со стороны Барнаула в направлении Бийска не справился с управлением и допустил съезд с дороги.
В результате происшествия пострадавших нет. По имеющейся информации, в автобусе находилась экскурсионная группа, которая была доставлена другим автобусом в село Первомайское Бийского района.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествия уточняются.
Отметим, что в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.
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Взято отсюда