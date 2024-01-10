Знак ДТП Фото: pixabay.com

На Чуйском тракте столкнулись три автомобиля. Известно, что в результате массового ДТП один человек скончался. Обстоятельства выясняются

10 января в Троицком районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария случилась на 278-м км Чуйского тракта. На месте работали все экстренные службы.

По данным полиции, 35-летняя женщина на Hyundai Solaris, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Toyota Estima под управлением 40-летнего мужчины. После этого Toyota столкнулась с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota, 66-летняя женщина, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель получил травмы различной степени тяжести, ему оказана медицинская помощь.

Ранее в Зональном районе на 322-м км автодороги Р-256 “Чуйский тракт” произошло смертельное ДТП.

Взято отсюда