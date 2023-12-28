На трассе Бийск-Барнаул произошла серьезная авария

В ДТП пострадали четыре человека

На федеральной трассе Бийск-Барнаул в Зональном районе произошла серьезная, сообщает в телеграм-канале “Станция скорой медицинской помощи Бийска”.

Авария. Фото: ССМП Бийска

На месте дорожно-транспортного происшествия работают две бригады медиков.

– В ДТП пострадали четыре человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. На месте работают линейная и реанимационная бригады, – сообщил Алексей Карнаухов, главный врач ССМП Бийска .

Авария. Фото: ССМП БийскаАвария. Фото: ССМП Бийска

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Одна из возможных причин – гололед.

Напомним, что выезжая на трассу, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а прежде чем совершить какой-либо маневр, убедиться в его безопасности.

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Взято отсюда