На трассе Бийск-Барнаул произошла серьезная авария

В ДТП пострадали четыре человека
На федеральной трассе Бийск-Барнаул в Зональном районе произошла серьезная, сообщает в телеграм-канале “Станция скорой медицинской помощи Бийска”.Авария. Фото: ССМП Бийска
На месте дорожно-транспортного происшествия работают две бригады медиков.Авария. Фото: ССМП Бийска
Авария. Фото: ССМП Бийска
– В ДТП пострадали четыре человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. На месте работают линейная и реанимационная бригады, – сообщил Алексей Карнаухов, главный врач ССМП Бийска .
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Одна из возможных причин – гололед.
Напомним, что выезжая на трассу, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а прежде чем совершить какой-либо маневр, убедиться в его безопасности.
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