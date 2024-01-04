Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На трассе Бийск – Барнаул произошло серьезное ДТП у места гибели Евдокимова

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают спасатели, а также сотрудники полиции и скорой помощи

4 декабря в Зональном районе на трассе Бийск – Барнаул, в районе поворота на Плешково, где в 2005 году погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал “News. Алтай”.

На кадрах с места аварии видно, что столкнулись два автомобиля – Toyota Corolla и грузовая “газель”. Судя по всему, удар пришелся в бок легкового автомобиля, так как его сильно смяло.

На месте работали представители всех экстренных служб. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП выясняется.

Напомним, 7 августа 2005 года на перекрестке трассы Бийск – Барнаул разбился “Мерседес”, в котором находились губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его жена, водитель и охранник. Выжила только Галина Евдокимова. Все они ехали из села Верх-Обское Смоленского района в село Полковниково Косихихинского района на родину космонавта Германа Титова. Трагедия произошла в 29 км от Бийска, у поворота на село Плешково Зонального района.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Прокуратурой Республики Алтай организована проверка в связи со смертью малолетнего ребенка

04.01.2024

 Новости Алтай

Катишься со скоростью 30 км/ч! Самая длинная горка в России находится в Алтайском крае

04.01.2024

 Новости Рубцовск

Свиристели прилетели и метели засвистели.

04.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix