Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают спасатели, а также сотрудники полиции и скорой помощи

4 декабря в Зональном районе на трассе Бийск – Барнаул, в районе поворота на Плешково, где в 2005 году погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал “News. Алтай”.

На кадрах с места аварии видно, что столкнулись два автомобиля – Toyota Corolla и грузовая “газель”. Судя по всему, удар пришелся в бок легкового автомобиля, так как его сильно смяло.

На месте работали представители всех экстренных служб. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП выясняется.

Напомним, 7 августа 2005 года на перекрестке трассы Бийск – Барнаул разбился “Мерседес”, в котором находились губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его жена, водитель и охранник. Выжила только Галина Евдокимова. Все они ехали из села Верх-Обское Смоленского района в село Полковниково Косихихинского района на родину космонавта Германа Титова. Трагедия произошла в 29 км от Бийска, у поворота на село Плешково Зонального района.



Взято отсюда