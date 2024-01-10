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На трассе Бийск – Барнаул в Троицком районе произошло смертельное ДТП

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На трассе Бийск - Барнаул в Троицком районе произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, ДТП произошло с участием трех автомобилей

На трассе Бийск – Барнаул в Троицком районе произошло смертельное ДТП, сообщает В Курсе 22 Барнаул.  

По предварительным данным, ДТП произошло с участием трех автомобилей. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в результате аварии один человек погиб.

По словам очевидцев, погибла пожилая женщина, водитель-мужчина был еще жив. На месте происшествия (Петровка) образовалась пробка. Движение стоит в обе стороны. Работают медики, ДПС, пожарные.

Напомним, в первую неделю нового года на трассе Бийск – Барнаул уже случилось несколько ДТП. Одно из последних произошло 7 января в Зональном районе и тоже оказалось смертельным. 

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Взято отсюда

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