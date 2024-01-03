На трассе Бийск-Белокуриха произошло ДТП с участием более десяти машин

Непогода, сильный ветер с метелью не остановили тех, кто отправился сегодня в город-курорт
По информации ТГ-канала “News. Алтай”, на трассе Бийск-Белокуриха произошла авария с участием более десяти автомобилей. На заснеженной трассе, где видимость значительно ограничена, очевидцы, направляющиеся скорее всего, также в сторону Белокурихи, сняли видео.
– Тут много побилось-то, ё-мае! – комментирует водитель увиденное.
Некоторые автомобили стоят вровень к обочине, другие развернуло, у них удар пришелся на капот. Скорее всего, источники ДТП моментально потянули за собой цепочку, кто в метели не увидел, что уже произошло.
Помимо пострадавших автомобилей, на обочине уже стоят те, кто готов оказать помощь.
Судя по рекламным баннерам, массовое ДТП произошло очень близко к въезду в город-курорт Белокуриха.
- Какая необходимость понесла их в дорогу? – переживают в комментариях.
- Если в Бийске буран, заметает так, что ничего не видно, что уж говорить про трассу? А в Барнауле говорят солнце выглянуло.
- Сказали же никуда не ездить – буран, видимость подчти нулевая!
Напомним, ранее МЧС по АЛтайскому краю просили водителей воздержаться от дальних поездок.
погода на неделю , погода в самое ,
Взято отсюда