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На трассе Бийск-Белокуриха произошло ДТП с участием более десяти машин

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На трассе Бийск-Белокуриха произошло ДТП с участием более десяти машин

Непогода, сильный ветер с метелью не остановили тех, кто отправился сегодня в город-курорт

По информации ТГ-канала “News. Алтай”, на трассе Бийск-Белокуриха произошла авария с участием более десяти автомобилей. На заснеженной трассе, где видимость значительно ограничена, очевидцы, направляющиеся скорее всего, также в сторону Белокурихи, сняли видео.

– Тут много побилось-то, ё-мае! – комментирует водитель увиденное. 

Некоторые автомобили стоят вровень к обочине, другие развернуло, у них удар пришелся на капот. Скорее всего, источники ДТП моментально потянули за собой цепочку, кто в метели не увидел, что уже произошло.

Помимо пострадавших автомобилей, на обочине уже стоят те, кто готов оказать помощь.

Судя по рекламным баннерам, массовое ДТП произошло очень близко к въезду в город-курорт Белокуриха.

  • Какая необходимость понесла их в дорогу? – переживают в комментариях.
  • Если в Бийске буран, заметает так, что ничего не видно, что уж говорить про трассу? А в Барнауле говорят солнце выглянуло.
  • Сказали же никуда не ездить – буран, видимость подчти нулевая!

Напомним, ранее МЧС по АЛтайскому краю просили водителей воздержаться от дальних поездок.

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Взято отсюда

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