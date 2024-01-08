На трассе М-12 в сторону Москвы образовалось массовое скопление автомобилей

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Автомобилисты жалуются на недостаточное количество заправок и их операторов. Людям часами приходится ждать своей очереди

На новой трассе М-12 в сторону Москвы образовалось массовое скопление автомобилей, сообщает телеграм-канал Mash. Подписчики делятся видео и рассказывают о минимальном количестве заправок на дороге.

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“Всем застрявшим соболезнуем. Максимально. Из машины не выйти, потому что мороз. Двигатель не заглушить, потому что мороз. Стоять на месте не варик — снова мороз. Остаётся только ждать и надеяться на расторопность автомобилистов, которые долго заправляются и занимают очередь в кафетерий“, – говорится в сообщении.

Тем, кто планирует маршрут по новой дороге, рекомендуют заливать бензин заранее и запасаться незамерзайкой. Тем, кто уже оказался в этой ситуации, советуют экономить запасы и быть внимательнее к окружающим. Не исключено, что кому-то рядом понадобится помощь.

В экстренных случаях водителям рекомендуют обращаться за помощью в дорожные службы.

Взято отсюда.

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