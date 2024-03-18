Никто не пострадал

Источник: Госавтоинспекция Алтайского края

В Алтайском крае на трассе Змеиногорск – Рубцовск иномарка столкнулась с фурой. От удара часть легковушки сильно смяло, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент случился 17 марта около 15:30 на 32-м километре автодороги К-03. По предварительной информации, 28-летний водитель за рулем Toyota Vista выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania под управлением 36-летнего мужчины. Никто не пострадал.

Отметим, что в воскресенье еще одна авария произошла недалеко от села Гришковка Немецкого национального района. Там перевернулся автобус с 56 пассажирами. Семь из них получили легкие ушибы.

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