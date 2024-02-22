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На туристическом маршруте Алтайского края появились культурные остановки

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На туристическом маршруте Алтайского края появились культурные остановки

Новые остановочные павильоны установили на региональной дороге Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь в Алтайском районе. Их отличает не только современная конструкция, но и культурное оформление. В ожидании транспорта пассажиры могут познакомиться с творчеством нашего известного земляка-писателя Василия Шукшина. Одну из стен павильона украшает отрывок из его произведения «Любавины»

Первые такие три остановки расположены в селе Ая и Верх-Ая, где проходят межрегиональные и региональные маршруты. Две из них были установлены в ходе реконструкции участка дороги Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь в прошлом году. Еще один павильон заменили специалисты Юго-Восточного ДСУ в рамках содержания региональной трассы. При этом в дальнейшем они планируют продолжить обновление таких остановок.

Стоит отметить, что дорога Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь является одним из наиболее популярных маршрутов региона, она объединяет два туристических направления – Белокуриху и Бирюзовую Катунь.

Взято отсюда.

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