Демографический спад наблюдается последние три года

В 2023 году в Алтайском крае на свет появились 16,6 тысячи малышей, из которых 8,6 тысячи мальчиков и 8 тысяч девочек, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. По данным Алтайкрайстата, в прошлом году детей родилось на тысячу больше.

Рождаемость в Алтайском крае снижается третий год. В 2021 году общее количество новорожденных превысило 18 тысяч, в 2022 году — 17 тысяч.

2024 год утвердили годом семьи. При этом социологи прогнозируют в России самый крупный демографический кризис — рождаемость упадет ниже показателей 90-х годов.

Для стимулирования рождаемости нужны экстраординарные меры, заявляли власти, и предлагали самые разные варианты решения проблемы: разрешить женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или мотивировать их деньгами. В нескольких регионах страны уже ввели штрафы за склонение женщин к абортам.

Наши коллеги из MSK1.RU решили вспомнить самые громкие предложения государства по повышению рождаемости за уходящий год, а заодно проверить, есть ли у их авторов дети.

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23.01.2024