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На юг Алтайского края обрушится сильный дождь с мокрым снегом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мокрый снег и дождь Фото: pixabay.com

В последнее воскресенье октября в некоторых районах края ожидаются сильные осадки, а также порывистый ветер. В столице региона погода будет спокойной

В воскресенье, 29 октября, в Алтайском крае будет небольшой “плюс”, но местами ожидается непогода, следует из прогноза алтайского ЦГМС.

Так, по южным районам региона синоптики обещают сильные дожди с мокрым снегом, местами будут наблюдаться гололедные явления. При этом будет юго-восточный ветер, 2-7 м/с с порывами 13 м/с и -2…+3 градуса.

Барнаульцев ожидает 0…-2 градуса, будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в первой половине дня 30 октября, а также 1 ноября прогнозируется возбужденная магнитосфера.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

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