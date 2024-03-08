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На Украине демобилизуют срочников

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Они получат отсрочку от мобилизации на год

На Украине демобилизуют срочников

Солдаты маршируют / Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, сообщает ТАСС.

Как следует из документа, военнослужащих уволят в запас в апреле-мае 2024 года. Они также получат отсрочку от дальнейшей мобилизации на год.

Как отмечает агентство, последние полгода на Украине проходят митинги в поддержку демобилизации солдат срочной службы, призванных до введения в стране военного положения 24 февраля 2022 года. С того момента в стране призыв заменен на всеобщую мобилизацию.

город Горняк

Источник

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