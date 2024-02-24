На Украине заявили о готовности воевать против Китая, Ирана и Северной Кореи

По словам депутата Гончаренко, Киеву не хватает поддержки союзников
Войска во время марша / Фото: unsplash.com
Украина готова воевать с Ираном, Китаем или Северной Кореей на стороне США, заявил в беседе с CNN депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
“Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином – без разницы”, – сказал он.
В то же время Киеву сейчас не хватает поддержки союзников, добавил парламентарий.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.
Предыдущий контрнаступ ВСУ проходил с 4 июня по 30 ноября 2023 года. Он оказался неудачным и не достиг намеченных целей.
город Горняк
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