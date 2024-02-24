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На Украине заявили о готовности воевать против Китая, Ирана и Северной Кореи

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По словам депутата Гончаренко, Киеву не хватает поддержки союзников

На Украине заявили о готовности воевать против Китая, Ирана и Северной Кореи

Войска во время марша / Фото: unsplash.com

Украина готова воевать с Ираном, Китаем или Северной Кореей на стороне США, заявил в беседе с CNN депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

“Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином – без разницы”, – сказал он.

В то же время Киеву сейчас не хватает поддержки союзников, добавил парламентарий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.

Предыдущий контрнаступ ВСУ проходил с 4 июня по 30 ноября 2023 года. Он оказался неудачным и не достиг намеченных целей.

город Горняк

Источник

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