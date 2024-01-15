На улице лютые морозы, а дома жара: 1 хитрый трюк уберет сквозняк от входной двери

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15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Когда морозы на улице достигают тридцати градусов, обычного отопления может быть недостаточно, чтобы в квартире было тепло. Важно также избавиться от сквозняка. Пишет Теперь Внимание!

Сквозить может не только от окон, но и от входной двери. Чаще всего это происходит из-за неправильной установки.

Проверить, установлена ли дверь с нужным прижимом, можно с помощью обычного листа бумаги. Для этого необходимо просто зажать его дверью и закрыть замок. Если листок легко вытащится, значит прижим сделан плохо и от двери будет сквозить.

Чтобы избавиться от проблемы, нужно выровнять косяк и улучшить прижим. Для этого следует вооружиться молотком, а также найти ненужную доску толщиной около двух-трех сантиметров.

Доску необходимо приложить к косяку и несколько раз ударить молотком. Важно, чтобы удары были довольно сильными, но не повредили полотно или дверную коробку.

После этого прижим станет плотнее и дуть от двери больше не будет. Чтобы проверить это, достаточно будет снова зажать лист. На этот раз вытащить его не получится. По материалам You-Tube-канала Vse Pro Dveri.

Фото: freepik.com/freepic

Автор: glavred

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