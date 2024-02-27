На водителя маршрутки, высадившего школьника на мороз в Рубцовске, возбуждено уголовное дело

Инцидент произошёл 22 февраля в вечернее время.

Источник фото: Катунь 24

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ситуации в Рубцовске, когда водитель маршрутки высадил школьника на мороз — просто отказался ехать дальше.

«Водитель маршрутного автобуса в Рубцовске зная, что температура воздуха низкая, на остановке общественного транспорта необоснованно высадил 14-летнего школьника за несколько остановок от его дома. Несмотря на оплаченный подростком проезд. Причиной мужчина назвал не желание везти единственного пассажира. Своими действиями водитель подверг опасности жизнь несовершеннолетнего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, оказание услуг не отвечающим безопасности», — сообщила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова.

Взято отсюда.

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