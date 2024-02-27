реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На водителя маршрутки, высадившего школьника на мороз в Рубцовске, возбуждено уголовное дело

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На водителя маршрутки, высадившего школьника на мороз в Рубцовске, возбуждено уголовное дело

Инцидент произошёл 22 февраля в вечернее время.

Источник фото: Катунь 24

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ситуации в Рубцовске, когда водитель маршрутки высадил школьника на мороз — просто отказался ехать дальше.

«Водитель маршрутного автобуса в Рубцовске зная, что температура воздуха низкая, на остановке общественного транспорта необоснованно высадил 14-летнего школьника за несколько остановок от его дома. Несмотря на оплаченный подростком проезд. Причиной мужчина назвал не желание везти единственного пассажира. Своими действиями водитель подверг опасности жизнь несовершеннолетнего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, оказание услуг не отвечающим безопасности», — сообщила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости горного алтая лента новостей ,

горняк22 телеграм
Как правильно вести себя в день Онисима Овчарника. Народные приметы на 28 февраля

Как правильно вести себя в день Онисима Овчарника. Народные приметы на 28 февраля

Овца Фото: pixabay.com По народным поверьям, 28 февраля был благоприятным…

Узнать больше
Агрогиганты: кому принадлежат крупнейшие хозяйства Алтайского края

Агрогиганты: кому принадлежат крупнейшие хозяйства Алтайского края

Посевная. Сельское хозяйство. Трактор. Поле Фото: Антон Червяков / пресс-служба…

Узнать больше
💬WHATSAPP и ТЕЛЕГРАММ чаты Горняка и районов

💬WHATSAPP и ТЕЛЕГРАММ чаты Горняка и районов

Приглашаем Вас присоединиться к нашим мессенджерам- WhatsApp и телеграмм чаты…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp