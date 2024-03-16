На выборах в Барнауле организовали ярмарки

Цены на них ниже, чем в магазинах

Ярмарка во время выборов / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле в 128 зданиях, где проходят выборы президента, развернули продуктовые ярмарки, сообщает мэрия.

Почти 200 торговых точек будут работать 16 и 17 марта с 08:00 до 17:00.

На площадках можно купить выпечку, мясо, сыры, овощи, фрукты, мед и другие продукты от местных производителей. Как и на городских ярмарках, цены здесь снижены на 15-30%, подчеркивают в администрации.

Ранее сообщили, что на избирательных участках в Алтайском крае 16 марта усилили меры безопасности.

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