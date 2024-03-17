Впереди еще один день выборов

17 марта 2024, 02:45150Написать комментарий

В России сегодня завершился второй день голосования на выборах президента. В бюллетене четыре кандидата: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец). К завершению второго дня явка на выборы по всей стране по официальным данным составила более 58%. В этом дайджесте мы подводим итоги второго дня голосования.

Многие федеральные чиновники и видные деятели проголосовали еще в первый день, но и сегодня на избирательных участках можно было встретить всем знакомые лица. В Перми на выборах проголосовал DJ Smash (Андрей Ширман), в Иркутске — актер Сергей Безруков, который привез в Иркутск музыкальную сказку для детей.

Во второй день выборов проголосовал еще один кандидат в президенты — Леонид Слуцкий, он пришел на участок для голосования с мамой. Владимир Путин отдал свой голос 15 марта, Николай Харитонов и Владислав Даванков о реализации своих прав в качестве избирателей пока не рассказывали.

Также во второй день голосования волеизъявились:

премьер-министр России Михаил Мишустин;

вице-премьер Дмитрий Григоренко;

вице-премьер Юрий Трутнев;

министр здравоохранения Михаил Мурашко;

министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин;

глава ЦИК Элла Памфилова.

Избирательные участки во второй день голосования продолжили посещать неожиданные персонажи. Так, в Чите на выборы пришел мужчина, переодетый в Иосифа Сталина.

В Нижегородской области разгорелся скандал из-за видео, на котором запечатлено, как люди перекладывают бюллетени в специальный аппарат уже после закрытия участка для голосования. Пользователи соцсетей предположили, что в кадр попал незаконный вброс бюллетеней. В региональном избиркоме заявили, что это процедура ввода бюллетеней в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) из переносных ящиков, которая проводилась по инструкции и в присутствии наблюдателей.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщили, что неизвестные обзванивают пенсионеров и говорят им не приходить на участок. В избиркоме назвали это провокацией и сообщили, что обратились в полицию.

Во второй день выборов продолжились задержания на участках для голосования — были новые попытки залить урны для голосования краской и другие инциденты. В Екатеринбурге задержали профессора Уральского федерального университета, которая пришла на избирательный участок с зеленкой — ее арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. В Тюменской области задержали студента, который взорвал петарду возле избирательного участка.

Также состоялись несколько судов по задержанным в первый день голосования. В Петербурге сегодня состоялся суд по избранию меры пресечения для Александры Карасевой, которая 15 марта кинула «коктейль Молотова» в избирательный участок. Девушку отправили в СИЗО, ей грозит до пяти лет лишения свободы. В Москве Бутырский суд заключил под стражу девушку, которая залила краской урну для голосования.

По данным ЦИК РФ, которые озвучила днем 16 марта Элла Памфилова, безвозвратно испорчены в результате различных происшествий на выборах только 214 бюллетеней. Всего за период голосования было зафиксировано восемь попыток поджога избирательных участков. Она также заявила, что в одном из случаев пытались использовать дымовую шашку. Кроме того, по словам Памфиловой, с начала голосования было зафиксировано 160 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования.

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17.03.2024