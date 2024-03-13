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На выборы ректора АлтГУ заявился еще один кандидат

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Документы для участия подал директор Бийского филиала АлтГУ Сергей Малюков

На выборы ректора АлтГУ заявился еще один кандидат

Фото: группа “Филиал АлтГУ в Бийске” во “ВКонтакте”

Директор Бийского филиала АлтГУ Сергей Малюков подал документы для участия в выборах ректора университета. Как сообщает “Атмосфера”, он стал уже пятым кандидатом на должность руководителя вуза.

Срок приема заявок от потенциальных соискателей истекает 14 марта. Уже 19 марта Ученый совет АлтГУ примет решение по представленным кандидатурам и примет решение, рекомендовать ли их федеральному Минобрнауки. В апреле они пройдут аттестацию в министерстве, после чего будет утвержден окончательный список соискателей. Голосование за ректора пройдет уже в первой половине июня.

В числе претендентов – действующий руководитель вуза Сергей Бочаров, его кандидатуру выдвинули несколько институтов. Институт химии и химико-фармацевтических технологий выдвинул завкафедрой финансов и кредита МИЭМИС, доктора экономических наук, профессора Степана Межова.

Директора Института гуманитарных наук доктора искусствоведения, профессора Ларису Нехвядович выдвинула кафедра русского языка как иностранного и кафедра лингвистики, перевода и иностранных языков. Еще одним кандидатом на должность ректора стал директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин.

Горняк22

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