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На выезде из Бийска машина легла на крышу на Чуйском тракте

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На выезде из Бийска машина легла на крышу на Чуйском тракте

ДТП в Бийске Фото: скриншот из видео Telegram-канала Станция скорой медицинской помощи (Бийск)

В Бийске за утро четверга произошли сразу две аварии. В одном из ДТП не обошлось без пострадавших. Двух человек доставили в больницу

21 марта на Чуйском тракте опрокинулся автомобиль, сообщает “Станции скорой медицинской помощи Бийска” в Telegram-канале.

Авария случилась на выезде из Бийска в направлении Республики Алтай. Машина перевернулась на крышу, перегородив собой проезд другим автомобилям.

На место прибыли две кареты скорой помощи, однако никому из участников ДТП медпомощь не понадобилась.

Еще одно ДТП в Бийске произошло на улице Дубильной. На месте ЧП работали реанимационная и две линейные скорые помощи.

В результате аварии двоих пострадавших доставили в больницу в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Третьему же оказали помощь на месте.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают Причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в Бийске двоих школьников едва не сбила летящая на тротуар машина. Детей чудом не задело, а лишь немного окатило водой из лужи.

Взято отсюда

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