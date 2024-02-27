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На высоте: ТД “Аникс” открыл свой самый высокогорный магазин в Республике Алтай

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На высоте: ТД "Аникс" открыл свой самый высокогорный магазин в Республике Алтай

“Аникс-Улаган” стал 165-м магазином торговой сети

В последние годы торговая сеть «Аникс» активно расширяет свое присутствие в Горном Алтае, предлагая качественные продукты как местным жителям, так и туристам. Расположенный в живописном месте, селе Улаган, по дороге к фантастическому перевалу Кату-Ярык, 22 февраля открыл свои двери новый магазин «Аникс-Улаган».

Ранее местные жители были вынуждены ехать в соседние поселения, такие как Акташ, Онгудай и Шебалино, чтобы приобрести продукты. Так они познакомились с магазинами торговой сети «Аникс» и полюбили свежую выпечку, разнообразные фрукты и уникальные товары, которые предлагает сеть. Вопросы жителей о появлении такого магазина в их селе нашли положительный отклик, и началась подготовка к открытию.

На открытии магазина “Аникс” в Улагане Фото: предоставлено ТД “Аникс”

Появление магазина способствовало созданию более 20 новых рабочих мест, привлечению многих жителей с желанием работать в надежной компании. Обучение персонала, в том числе и пекарей-новичков, проводилось на базе других магазинов «Аникс» в Бийске, что позволило обеспечить высокое качество выпечки с первого дня работы.

– Новый магазин расположился в самом центре села и занимает площадь 560 квадратных метров, поэтому его удалось сделать очень просторным, удобным и светлым, – отмечает Наталья Кончакова, кустовой директор. – Здесь есть большой гастроном со свежим мясом, готовыми блюдами и салатами, рассказать о составе которых и завесить необходимую порцию поможет опытный продавец-консультант. Кроме того, здесь вы сможете насладиться чашечкой ароматного кофе и попробовать самую вкусную выпечку в округе, которую создают прямо на ваших глазах. А чтобы сделать путешествие более комфортным, мы создали просторную уборную для покупателей.

Жители села Улаган с нетерпением ожидали открытия магазина и собрались еще до начала события. В основном это дружные семейные компании, некоторые из покупателей специально приехали из сел Саратан и Балыктуюль. Их интерес к новому магазину обусловлен не только удобством и качественными товарами, но наличием в нем пекарни.

На открытии магазина “Аникс” в Улагане Фото: предоставлено ТД “Аникс” В первые минуты работы магазина посетителями стали семьи, пришедшие с детьми, бабушками и дедушками. Многие из них были одеты в национальные шапки и говорили только на алтайском языке. Для них стало ценно, что в магазине работают местные, улаганские, жители – значит, им можно доверять.

В магазине также много военных с женами, пришедших за качественными горячительными подарками для коллег.

– Жители отдают предпочтение местным производителям и товарам: из молочной продукции – «Майма Молоко», из сыров – «Алтайский», «Горный». Они также проявляют интерес к новым продуктам, особенно из более высокого ценового сегмента, пробуют что-то новое для себя. На рыбную продукцию поставщика «Нимфа» (форель, креветки) и красную рыбу от Бийского рыбозавода спрос был выше, чем на сельдь соленую и копченую. Были хорошие продажи по готовым блюдам и гриль собственного производства, – рассказывает Елена Артенян, управляющая магазином.

На открытии магазина “Аникс” в Улагане Фото: предоставлено ТД “Аникс”

Покупают сразу много: яйцо – так по три десятка, пиво – так упаковку. Из мяса предпочитают баранину и говядину от своих же фермеров, которые держат скот. Поэтому охлажденная свинина в этот день совсем не пользовалась спросом.

На открытии магазина “Аникс” в Улагане Фото: предоставлено ТД “Аникс”

Несмотря на большое число посетителей, создавалась дружественная обстановка в очереди у касс, где жители с удовольствием обменивались советами по покупкам. Люди очень открытые, добрые, с радостью стали добавляться в чат покупателей. А маленькие покупатели с удовольствием играли с аниматорами и участвовали в мастер-классе по росписи пряников.

Оценивая новый магазин, покупатели оставляли первые восторженные отзывы: «Хороший вы магазин открыли!».

Управляющая Елена рассказала, что план по товарообороту был выполнен на 201 %, по горячей выпечке – на 245 %, по фруктам – на 488 %, по мясо птицы – на 560 %. Но, несмотря на успехи первого дня работы, пока не совсем понятно, чем живут местные жители – чем занимаются, какие блюда готовят дома.

На открытии магазина “Аникс” в Улагане Фото: предоставлено ТД “Аникс”

Сотрудники решили взять на себя задачу лучше понять предпочтения и потребности местных жителей, чтобы наилучшим образом помогать им в повседневных и праздничных покупках, соблюдая местные традиции. Они готовы к взаимодействию и новым диалогам с жителями для совместного развития и улучшения предложения товаров и услуг.

На открытии магазина “Аникс” в Улагане Фото: предоставлено ТД “Аникс”

Уже сейчас можно сказать, что магазин стал не только местом для приобретения необходимых товаров, но и центром общения и встреч местных жителей, создавая единение вокруг качественного обслуживания и приятных покупок. Каждый посетитель магазина остался доволен и полон впечатлений, что лишний раз подтвердило успешную реализацию идеи о создании «Аникс-Улаган».

* Слово «улаган» в переводе с алтайского – «соединенный»; с монгольского «улаан/улаган» – «красный» или «великий правитель» от «улу-каан».

Путешествуя по своей земле, на Алтае, вы можете увидеть то, что никогда не видели, насладиться общением с природой, при этом приобрести все необходимые продукты с привычным комфортом и подкрепиться готовой продукцией в магазине «Аникс».

Приглашаем вас посетить магазин «Аникс-Улаган» и насладиться атмосферой вкуса и комфорта! Мы рады видеть вас в каждом магазине «Аникс».

Интересно

«Аникс-Улаган» – это:

  • 165-й магазин в торговой сети «Аникс»;
  • самый высокогорный магазин, расположенный на высоте 1300 метров над уровнем моря;
  • самый отдаленный магазин в Республике Алтай, находящийся на расстоянии в 520 км от Бийска;
  • сложная транспортная логистика с тремя перевалами, ущельями, мостами, водопадами, подземными источниками, озерами и другими ландшафтными участками;
  • магазин в местности с низкими температурами (местность приравнена к районам Крайнего Севера) – утром в день открытия магазина температура опустилась ниже -50 градусов.

Рекламодатель: ООО «Прайд-А»  ИНН 2204029266  Erid: LjN8KNZWU

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Взято отсюда

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