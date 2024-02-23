На выставке-форуме «Россия» мастера из Алтайского края учат создавать необычных кукол

Представители Министерства культуры Алтайского края на выставке-форуме «Россия» в Москве проводят викторины, мастер-классы, лекции, командообразующие игры, квесты и многое другое.

Например, музейные работники на стенде представляют народный художественный промысел. Елена Лыкасова из Сросток подготовила мастер-классы по изготовлению кукол с элементами вокального сопровождения. По её словам, совместное пение укрепляет связь между поколениями.

«Мы делаем обереговых куколок как раньше, когда детям хотелось играть, но такого изобилия как сейчас не было, – объясняет Елена Лысакова. – Было и такое, что девочки завязывали ложку в мамин платок или в тряпочку, которую найдут, и играли», – рассказывает Лыкасова.

Также на выставке она обучает всех желающих изготавливать из ниток куклу- оберег. Когда-то давно жители Алтая подвешивали таких кукол над колыбельками младенцев. У куклы был обереговый крест, который наматывался нитками через пояс и плечи куклы. Считалось, что именно он оберегал малыша.

До конца недели Елена планирует провести и другие мастер-классы по изготовлению «куклы-сороки», «куклы-на счастье», «куклы-подорожницы» и «куклы-столбовки».

Фото: Минкультуры Алтайского края Вторая мастерица – Яна Прокушева из Барнаула проводит мастер-классы по созданию других кукол. Например, «Птицы счастья», которой можно загадать желание.

«По традиции первую птичку мы всегда оставляем себе. Последующих можно дарить своим родным и близким, тем более что сейчас приближаются весенние праздники. В старину в это время выпекали из глины жаворонков – такие свистульки и привлекали весну. А мы встречаем весну таким простым способом», – рассказала она.

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Взято отсюда.

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