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На выставке-форуме «Россия» приготовили более 500 алтайских блинов

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На выставке-форуме «Россия» приготовили более 500 алтайских блинов

Гостья фестиваля даже написала стих про Алтайский край.

Источник фото: Андрей Соколов

14 марта на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» стартовал большой блинный фестиваль.

Четырехдневный блинный марафон открыли представлением «Сибирская Масленица» от известных поваров и артистов-народников из Алтайского края.

Семейный фольклорный ансамбль «Ярманка» исполнил песни, основанные на древних традициях многоголосья, танцевально-обрядного наследия казачьих переселенцев и сибирских жителей.

Шеф-повара Андрей Мытник и Александр Юдин поделились рецептами блинов и начинок, а также других блюд.

Необычными начинками блинов стали козий сыр, мясо марала и скоблянки, варенье и знаменитый алтайский мед. Также гостям марафона показали продукцию Алтайского края.

За три часа повара испекли более пятисот блинов, а одна из гостей Масленицы, вдохновившись атмосферой, сочинила стих про Алтайский край.

Масленичный фестиваль на выставке «Россия» продлится до 17 марта. В гастрономической программе — блюда из республик Башкортостан, Мордовия, Удмуртия, Рязанской области, Приморского края, Камчатского края, Москвы, Владимирской и Мурманской областей.

Взято отсюда.

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