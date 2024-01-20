На участке Чуйского тракта, где мощный камнепад разрушил дорогу, открыли проезд

Восстановительные работы, которые заняли порядка восьми часов, носят временный характер

Дорожники восстановили проезд по участку Чуйского тракта в Республике Алтай. 19 января с 19:00 часов проезд открыт по двум полосам движения для всех видов транспортных средств. Об этом сообщили в Упрдор “Алтай”.

На участке работали 23 сотрудника дорожных организаций, было задействовано семь единиц техники, в том числе два самосвала, погрузчик, гусеничный экскаватор.

Около 25 кубометров крупных обломков было убрано с проезжей части. Образовавшиеся провалы заполнили крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью, для этого было использовано порядка 100 кубометров материалов, частично восстановили барьерное ограждение.

Отметим, что для обеспечения безопасности движения введено ограничение скоростного режима до 20 км/ч.

Специалисты пояснили, что выполненные мероприятия носят временный характер.

“При наступлении благоприятных погодных условий будет произведен ремонт, в ходе которого дорожную одежду и земляное полотно восстановят аналогично конструкции, устроенной на всем участке, а также выполнят планировку откосов нагорной части”.

Напомним, в результате обвала скалы 19 января около 09:00 часов было повреждено дорожное полотно на 764-м км Чуйского тракта. Дорожные службы незамедлительно выехали на место и начали восстановительные работы, которые заняли порядка восьми часов.

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Взято отсюда